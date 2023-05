Onderzoekers UMCG brengen menselijk immuunsysteem voor het eerst in kaart

Foto: Fernando Zhiminaicela via Pixabay

Onderzoekers van het UMCG zijn erin geslaagd om het menselijk immuunsysteem in kaart te brengen. Door middel van een baanbrekende techniek lukte het de onderzoekers om antistoffen in het bloed op grote schaal te onderzoeken.

Door gegevens uit het Lifelines-onderzoek van 1.400 gezonde mensen en van vijfhonderd patiënten met een chronische darmontstekingsziekte met elkaar te vergelijken, slaagden de onderzoekers erin de antistoffen in de algemene bevolking in kaart te brengen.

Tegelijk ontdekten de onderzoekers dat de variatie aan antistoffen in het lichaam per persoon verschillend blijkt te zijn. Daarnaast vonden ze ook informatie over de gezondheid van de eigenaar van deze stoffen. Zo zagen zij dat het immuunsysteem van sommige mensen reageert op bepaalde voedselcomponenten, zij hebben dan mogelijk een bepaalde voedselallergie. Andere combinaties van antistoffen in het bloed laten onderzoekers zien of patiënten vatbaar zijn voor bijvoorbeeld een auto-immuunziekte als reuma.

Volgens het ziekenhuis is door dit onderzoek nu een belangrijke schat aan nieuwe informatie beschikbaar, die ervoor zorgt dat onderzoekers infecties, auto-immuunziekten en allergieën beter begrijpen.