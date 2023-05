Onderzoek: “In Groningen werden in de eerste vier maanden 2,4 auto’s per 10.000 huishoudens gestolen”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De gemeente Groningen is goed voor 1,4% van alle autodiefstallen in Nederland. Op provinciaal niveau worden de meeste auto’s gestolen in de gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Independer heeft bij het onderzoek gekeken naar de data van de politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste vier maanden van dit jaar werden in de gemeente Groningen per 10.000 huishoudens 2,4 motorvoertuigen gestolen. Dat is bijna twee keer zoveel als elders in de provincie. Na Groningen zijn Westerwolde en Stadskanaal de onveiligste gemeenten om je motorvoertuig te parkeren. In Westerwolde vonden 1,8 autodiefstallen plaats, in Stadskanaal 1,4.

Of de gemeente Groningen daarmee erg onveilig is? Het landelijk gemiddelde ligt op 3,7. Al zegt Independer dat er wel grote verschillen zijn per gemeente. Niet overal in de provincie gaat het overigens slecht. In de gemeenten Het Hogeland, Oldambt, Pekela en Veendam vond in de eerste vier maanden geen enkele autodiefstal plaats. Uit de cijfers blijkt verder dat niet alle auto’s even populair zijn bij het dievengilde. Vorig jaar was de populairste auto om te stelen een Toyota. Eén op de zes gestolen auto’s was van dit Japanse automerk.

