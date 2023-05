OM: ‘Insluiper (18) uit Stad probeerde gesprekken aan te knopen met slapende vrouwen’

rechtbank

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt een achttienjarige Stadjer een jaar jeugddetentie opgelegd voor meerdere diefstallen in woningen in Groningen.

De jonge Groninger zou meerdere woningen zijn ingeslopen om daar geld en pinpassen te stelen. Dat deed hij voornamelijk ’s nachts en vroeg in de ochtend. Op 28 oktober vorig jaar zou de Groninger twee keer hebben toegeslagen: rond zes uur in de ochtend in een woning aan het Hoendiep en de ander aan de Goudlaan omstreeks half negen. Het OM denkt dat de Groninger twee dagen later ’s nachts bij een woning aan Rabenhauptstraat binnen is geweest voor diefstallen. Op 2 november was er opnieuw een insluiping, dit keer aan de Anna Paulownastraat.

De officier van justitie noemde de zaak tegen de Stadjer ‘een dossier waar je de kriebels van krijgt: “Je bent in je eigen huis, in je eigen bed en je slaapt. Veel kwetsbaarder kun je niet worden. Je schrikt wakker van een onbekende man opeens die naast je bed staat en je weet niet weet wat zijn bedoeling is. Het moet dood en doodeng zijn geweest, een nachtmerrie om mee te maken.” De officier stelt dat de verdachte zelfs slaapkamers binnenging en zelfs gesprekken probeerde aan te knopen met slapende vrouwen: “Uit de verhalen van aangevers wordt wel duidelijk hoe erg ze zijn geschrokken en hoe groot de impact is geweest en nog steeds is.”