OM: man die met luchtdrukpistool dreigde moet zich gedwongen laten behandelen

rechtbank

Het Openbaar Ministerie wil dat een 62-jarige man die in oktober vorig jaar een hulpverleenster en agenten bedreigde met een luchtdrukpistool, zich gedwongen laat behandelen. Dat meldt RTV Noord.

De man die volgens de psychiater chronisch psychotisch is, ging in oktober vorig jaar door het lint. Hij kreeg op die dag in zijn woning aan de Soerabajastraat bezoek van zijn begeleidster van Lentis. Toen ze naar binnen wilde, toonde hij haar een wapen dat hij vervolgens doorlaadde. De man, die volgens een psychiater chronisch psychotisch is, zei zich bedreigd te voelen door medewerkers van Lentis.

Nadat de vrouw alarm had geslagen bedreigde de man twee politiemensen. Hij werd uiteindelijk overmeesterd door agenten van een speciale eenheid, die gekleed waren in kogelwerende vesten. Volgens het OM is de man verminderd toerekeningsvatbaar en zou hij geen celstraf moeten krijgen. De man vindt zelf niet dat hij psychotisch is.

Het OM eist wel een voorwaardelijke gevangenisstraf van 180 dagen met een proeftijd van drie jaar. Bovendien zou hij goed begeleid moeten worden om herhaling te voorkomen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.