OM eist tbs voor verwarde Groningse die dreigt met mes

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het Openbaar Ministerie eist tbs voor een 32-jarige vrouw uit Groningen, voor het terroriseren van een gezin in Winsum. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De vrouw verscheen vorig jaar november bij een woning in Winsum. Ze dreigde daar met een vleesmes, maar kon worden aangehouden doordat haar begeleiders de politie belden. De verdachte had hen namelijk verteld had dat ze de vrouw die daar woonde wilde vermoorden. De maand erop gooide ze een zakmes tegen een raam van de woning. Ze werd daarop ingerekend.

De vrouw hoorde stemmen in haar hoofd en leed bovendien aan autisme en PTSS. Volgens haar advocaat heeft de GGZ-instelling Lentis gefaald in de behandeling van de verwarde vrouw. De raadsman spreekt van een wanprestatie en een brevet van onwil en onvermogen van Lentis. De vrouw is inmiddels opgenomen in de psychiatrische gevangenis in Zaandam voor een psychiatrische behandeling. Deskundigen vinden dat ze volledig ontoerekeningsvatbaar is. De rechtbank doet 6 juni uitspraak.