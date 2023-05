OM eist opnieuw zeven jaar cel en tbs tegen Amerikaan die agent neerstak tijdens avondklokcontrole

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag opnieuw zeven jaar cel en tbs geëist tegen 34-jarige Amerikaan die ruim twee jaar geleden een agent neerstak aan de Van Houtenlaan.

Dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag.

Het gerechtshof in Leeuwarden behandelde vrijdag het hoger beroep in de zaak tegen de Amerikaan, die in augustus vorig jaar tot zeven jaar cel en tbs werd veroordeeld. De man wil van de tbs-maatregel af, omdat hij vindt dat deze alleen nut heeft als hij kan terugkeren in de maatschappij. De advocaat van de Amerikaan stelt dat tbs geen zin heeft, omdat hij waarschijnlijk wordt uitgezet als hij zijn straf heeft uitgezeten.

Daarnaast stelt de man dat hij het hoger beroep ook gebruikt om te laten zien dat hij berouw heeft voor zijn daden. Tijdens de behandeling van de zaak tegen de Amerikaan voor de rechtbank stelde de man nog dat hij ‘eervol’ handelde en geen spijt heeft zijn daden.

Het steekincident waar de Amerikaan nu zijn zeven jaar durende celstraf voor uitzit, vond plaats op 10 maart 2021. Twee agenten spraken de Amerikaan en zijn 22-jarige vriend uit Winschoten aan, omdat ze niet binnen waren tijdens de toen geldende avondklok. De Amerikaan bracht één van de twee agenten vanuit het niets ernstig letsel toe, door hem in zijn gezicht en zijn hals te steken. De andere agente werd in haar been geraakt.

Na het incident vluchtten de twee mannen in een huurauto naar Frankrijk, waar ze een paar dagen later werden aangehouden. Ook worden messen gevonden, waarbij op één van die messen het DNA van de politieman zit.

De 22-jarige vriend van de Amerikaan is vrijgesproken van openlijke geweldpleging en kreeg slechts 117 dagen celstraf (zijn voorarrest) opgelegd voor zijn (minimale) betrokkenheid bij de steekpartij.