Oekraïners zoeken sponsoren om deel te kunnen nemen aan Urban Walk: “Lopen voor vrede”

Foto: Rieks Oijnhausen

Een groep van ongeveer twintig Oekraïners wil volgende week zondag meedoen aan de Urban Walk Groningen. Daarbij wil men lopen om aandacht te vragen voor vrede in hun thuisland.

“De groep die mee wil gaan doen bestaat op dit moment uit ongeveer twintig personen”, vertelt Willemijn Kemp van de Sociale Brigade. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne organiseert deze vrijwilligersorganisatie allerlei hulpacties en helpt met heel praktische zaken bij de opvang van vluchtelingen in het Nescio hotel in Haren. “De verwachting is dat het aantal aanmeldingen nog zal gaan groeien. De bedoeling is dat men in traditionele Oekraïense kledij mee gaat lopen. Ook zijn er een aantal die een shirt willen gaan dragen met daarop een tekst waarbij aandacht wordt gevraagd voor de oorlog in het land. Behalve Oekraïners zullen er ook vrijwilligers van de Sociale Brigade mee gaan lopen.”

“Voor verschillende mensen is 22 euro veel geld”

Het probleem waar men tegen aan loopt zijn de kosten om deel te kunnen nemen. “Om mee te kunnen lopen moet er per persoon 22 euro betaald worden. Dat is veel geld. Veel van de Oekraïners hebben inmiddels werk, maar er is ook een groep die nog geen werk heeft kunnen vinden. Voor hen is het onbetaalbaar. Daarom zijn we een sponsoractie gestart. Wij vragen of mensen, of organisaties, ons willen helpen om het benodigde geld op tafel te krijgen.”

Urban Walk

De Urban Walk Groningen is een unieke stadswandeling langs en door de highlights en onontdekte plekken. Er kan gekozen worden uit een wandeling van 12 of 20 kilometer. Kemp: “De bedoeling is dat de Oekraïners 12 kilometer gaan wandelen. Het is een win-winsituatie. Er wordt gelopen voor het goede doel, maar ondertussen leert men Groningen ook kennen en ontstaan er wellicht mooie contacten.”

Mensen die willen helpen kunnen onderstaande qr-code scannen. Contact opnemen met de Sociale Brigade kan ook via deze website.