Noorderstationsstraat zaterdag weer open voor bussen, auto’s en fietsers moeten week langer wachten

Foto Gemeente Groningen.

Vanaf komende zaterdag rijden er weer bussen over de Noorderstationsstraat tussen de Nieuwe Ebbingestraat en het Noorderstation. Fietsers en automobilisten moeten een week langer wachten dan gepland.

Volgens Groningen Bereikbaar duren de werkzaamheden aan het asfalt en de smallere rijbaan iets langer dan gepland. Daarom moeten automobilisten en fietsers iets langer wachten op de heropening van het wegvak.

De tijdelijke bushalte aan de Eikenlaan komt vanaf zaterdag te vervallen, want de lijnbussen rijden dan niet meer om. Dat moeten automobilisten en fietsers dus nog wel. Tot en met 26 mei moeten fietsers omrijden via de Moesstraat en de Noorderbuitensingel. Automobilisten blijven omrijden via de Bedumerweg, de Asingastraat en de Eikenlaan.