Noorderpoort viert vrijdag met 400 studenten de Dag van de Verpleging

Deze vrijdag is het ‘Dag van de Verpleging’. Reden voor Noorderpoort om een leuk en leerzaam evenement te organiseren voor 400 van haar studenten Mbo-verpleegkundige en Verzorgende IG.

Door de samenwerking met verschillende zorgorganisaties krijgen de studenten, de zorgprofessionals van de toekomst, een afwisselend programma voorgeschoteld. Ze leren dan van alles, onder meer over het lopen met een exoskelet tot het ontleden van een (varkens)hart.

De dag wordt afgetrapt samen met studenten van het Alfa-college. In de Stadskerk vertelt Niek van den Adel – auteur van het boek ‘Zet de patiënt op 2′ – over weerbaarheid en veerkracht. In de middag volgen studenten bij Noorderpoort aan de Verlengde Visserstraat allerlei workshops, onder mee over diversiteit binnen de zorg en wat het betekent om bij de ambulance te werken.

Jeanette Geertsema, docent en organisator van het evenement: “In deze tijd is het extra belangrijk om aandacht te hebben voor onze studenten die in het werkveld opgeleid worden tot een beginnend professional. Wat we ze ook vooral willen meegeven is dat dat ze trots mogen zijn op hun rol binnen de zorg. Het wordt daarnaast ook gewoon een super leuke dag waar ze veel nieuwe kennis op kunnen doen!”