Nieuwe stakingen regionale vervoerders van de baan: “Machinisten en chauffeurs gaan 17% meer verdienen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Nieuwe stakingen in het openbaar vervoer zijn van de baan. Dinsdag werd er een akkoord bereikt binnen de cao Multimodaal. Machinisten en buschauffeurs gaan de komende periode 17% meer verdienen.

Sinds december is het onrustig in de sector. Bonden en werkgevers wisten elkaar niet te vinden en om de eisen kracht bij te zetten werd er diverse keren gestaakt. Sinds vorige maand wordt er weer gesproken, mede dankzij verkenners die de gesprekken vlot wisten te trekken, met een onderhandelingsakkoord als gevolg. Vakbondsman Edwin Kuiper van de FNV: “Werknemers gaan over een periode van 36 maanden in totaal meer dan 17% meer loon verdienen. Het minimum uurloon gaat naar 14 euro en de jeugdschalen worden afgeschaft. Ook krijgen werknemers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari een woon-werk-vergoeding en ook wordt de regeling voor vervroegde uittreding uitgebreid.”

17% loonsverhoging

In totaal gaan de buschauffeurs, conducteurs en machinisten die werken voor Arriva, Keolis en Qbuzz er meer dan 17% financieel op vooruit. Kuiper: “Per 1 januari en 1 april 2023 krijgen de werknemers met terugwerkende kracht steeds 3% meer loon. Vervolgens volgen in oktober 2023, januari en juli 2024 en januari en juli 2025 elk 2% loonsverhoging.”

Werkdruk verminderen

Behalve een loonsverhoging werd er eerder ook gestaakt om de werkdruk te verminderen. In het nieuwe akkoord is afgesproken dat werknemers zoveel mogelijk elke week volgens eenzelfde rooster gaan werken. Ook wordt er serieus gekeken naar het aantal gebroken diensten. Bij een gebroken dienst werkt een werknemer twee dagdelen, maar is hij tussendoor vrij. Hierdoor is het lastig om van de vrije uren te genieten, omdat er ’s avonds toch weer gewerkt moet worden.

“Er ligt iets heel moois op tafel”

Kuiper laat weten blij te zijn. “We zijn opgelucht. Er is lang onderhandeld, en het akkoord dat nu bereikt is, daar zetten we goede stappen mee. We bieden een aantal structurele verbeteringen.” De vakbondsman heeft ook altijd hoop gehouden op een goede afloop: “Het waren stroeve onderhandelingen. Door de werkgevers is er ook een aantal keren een worst voorgehouden die men niet na kon komen. Daarom waren we gedwongen om actie te voeren. Ik denk dat er nu iets heel moois op tafel ligt. Ook zit er een mooi vangnet in. Mocht blijken dat de inflatie harder stijgt dan de salarissen, dan gaan we opnieuw om tafel.”

“Niet ten koste van reizigers”

Op de vraag of de trein- en buskaartjes nu duurder gaan worden: “Dat verwacht ik niet. De regionale vervoerders zijn commerciële bedrijven. Zij zullen op zoek moeten naar financiering, waarbij ze ondersteuning krijgen van de overheid. Daarnaast zijn het ook bedrijven die winst maken. Dus ik verwacht niet dat dit ten koste zal gaan van de reizigers.”

Binnen de cao Multimodaal werken ongeveer 1.300 werknemers. De komende weken wordt het akkoord voorgelegd aan de leden en zal er door hen over gestemd worden.