Nieuwe stakingen in streekvervoer definitief van de baan; FNV en CNV akkoord met cao

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Nadat vakbond FNV vorige week haar fiat gaf voor de nieuwe cao in het streekvervoer, maakte CNV maandagmiddag bekend dat ook haar leden met grote meerderheid hebben ingestemd met de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor onder meer het busvervoer.

De leden van beide bonden gaven met grote meerderheid te kennen (87 procent bij CNV, 90 procent bij FNV) zich te kunnen vinden in de arbeidsvoorwaarden die de bonden begin vorige maand sloten met de werkgevers in het streekvervoer.

De chauffeurs krijgen deze maand meteen vijf procent meer loon en een eenmalige uitkering van duizend euro. De lonen stijgen vervolgens jaarlijks, tussen nu en eind 2025, met nog eens tien procent. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk structureel omlaag te brengen en oude werknemers minder uren te laten maken.

Beide bonden zeggen wel dat er werk aan de winkel blijft in de sector, met name als het gaat om concrete maatregelen om de werkdruk naar beneden te brengen. ‘We moeten er serieus werk van maken dat de gemaakte afspraken fatsoenlijk worden nageleefd’, aldus Marijn van der Gaag van FNV Streekvervoer. Dat beaamt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV: ‘Een overgrote meerderheid is tevreden met het resultaat, dus dan zijn wij het ook. Al blijft er nog wel werk aan de winkel, vooral als het gaat om het uitwerken van concrete maatregelen om de werkdruk naar beneden te brengen.’