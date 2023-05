Nieuwe maatregelen tegen overlast Noorderplantsoen en Stadsstrand

Foto: Martijn Rotgers. Stadsstrand.

De gemeente blijft de overlastmaatregelen voor het Noorderplantsoen en het Stadsstrand ook de komende periode handhaven. Ook komen er extra maatregelen bij.

Zo worden duidelijk herkenbare gastheren en gastvrouwen ingezet, die de bezoekers welkom heten, informeren over de geldende regels, en desgewenst met hen in gesprek gaan. Het is niet de bedoeling dat zij gaan handhaven; dat blijven boa’s en politieagenten doen.

De maatregelen werden twee jaar geleden ingevoerd om de toenemende overlast in het Noorderplantsoen en op het Stadsstrand tegen te gaan. Zo wordt strenger opgetreden tegen harde muziek na 22.00 uur, misbruik van alcohol, barbecueën buiten de daarvoor bestemde tegels en loslopende honden buiten de loslooproute.

Ook het Stadsstrand is erg populair. Omwonenden klagen echter over nachtelijk lawaai vanaf de vlonder. Daarom wordt die na 22.00 uur afgesloten met een hek.