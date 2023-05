Nieuw platform rond mentale gezondheid in Groningen moet in tien jaar zorgen voor tien procent minder psychische klachten

Foto: Myriams-Fotos via Pixabay.com

In het van der Valk Hotel in Hoogkerk vond donderdag de officiële kick-off plaatsvan het preventieplatform Mentaal Gezond Groningen. Via dit platform worden initiatieven op het gebied van psychische gezondheid gebundeld, met als doel om in tien jaar tijd het aantal inwoners met psychische klachten met tien procent te verminderen.

Meer dan 100 zorgverleners, beleidsmakers, gemeenten en scholen uit de provincie kwamen donderdagochtend bijeen om met elkaar in gesprek te gaan en kennis te delen. Wethouder Manouska Molema van Groningen verrichtte de officiële opening van het platform.

Eén op de drie jongeren in Groningen zit niet lekker in zijn of haar vel, bijvoorbeeld door stress of pesten op school. In sommige gemeenten komt daar de continue dreiging van nieuwe aardbevingsschade nog bij. De psychische problemen kunnen levenslange gevolgen hebben, dus wil het netwerk nu investeren. Daarom zijn voornamelijk jongeren het doel van het platform. “Wanneer we nu investeren in jongeren en zorgen dat een nieuwe generatie gezonder en met meer kansen opgroeit, plukken we daar over 10-15 jaar de vruchten van”, aldus oprichter Frederike Jörg.

Het overkoepelende platform start meteen met de uitrol en opschaling van twee projecten: STORM en KOPPeling. STORM is een programma ter voorkoming van suïcide onder jongeren en ter versterking van hun weerbaarheid en verlaging van beginnende angst- en stemmingsklachten. KOPPeling richt zich op kinderen van ouders met psychische problemen en stimuleert hen om mee te doen in de maatschappij, in plaats van (te veel) thuis voor hun ouders te zorgen.

In het project werken Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de gemeenten Groningen, Westerkwartier en Stadskanaal, Accare, Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Centrum Psychiatrie, Lentis, VO/MBO-scholen en GGD samen. De provincie Groningen ondersteunt Mentaal Gezond Groningen vanuit het Nationaal Programma Groningen en wees in 2022 een subsidie toe van €906.623. Deze financiering loopt vooralsnog tot eind 2024.