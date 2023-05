Nieuw platform in Haren moet belangen op agrarisch gebied combineren en coördineren

Foto: Groene Ondernemers Haren

In Noordlaren wordt komende week een nieuw platform gepresenteerd. Dit platform heeft als doel om de belangen op agrarisch gebied te combineren en te coördineren.

Het platform is opgezet door de agrarische vereniging Groene Ondernemers Haren. De bedoeling is dat het Harense buitengebied verbonden wordt met burgers, ondernemers en overheidsinstanties. De vereniging staat voor landschaps-, weidevogel en natuurbeheer, kennisdeling, activiteiten organiseren en de verkoop van streekproducten.

“Landschap dichtbij houden”

Om te laten zien wat er allemaal plaatsvindt wordt er een website gelanceerd. Ook worden er tien informatieve en interactieve borden geplaatst. De borden laten zien wat de betrokken agrarisch ondernemers doen om met elkaar de flora en fauna in dit gebied in balans te houden. “Onze missie is om samen het landschap dichtbij te houden en het unieke Harense buitengebied te verbinden”, laat de vereniging weten. “Door samen te werken met burgers, ondernemers en overheidsinstanties als de gemeente, provincie, het waterschap en de politiek, werken we dagelijks aan onze missie.

“Duurzame verbinding”

GOH wil zich daarnaast presenteren als een partner met veel kennis. “Als serieuze gesprekspartner voor ondernemers, burgers en overheden, weet GOH wat er speelt en

leeft in de agrarische sector. Met alle kennis en ervaring staat de vereniging voor een duurzame verbinding. Door de vereniging zichtbaar en tastbaar te presenteren, wordt de passie en drive voor het agrarische vak, het landschap, de weidevogels en de natuur gedeeld.”