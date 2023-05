Nieuw plan asielopvang met Gronings tintje

In Den Haag vindt donderdag een rondetafelgesprek plaats over het wetsvoorstel over de gemeentelijke taak van het mogelijk maken van asielopvangvoorzieningen, de zogeheten spreidingswet. Woensdag wordt duidelijk dat er een plan gepresenteerd wordt dat een Gronings tintje heeft.

De beelden van vorig jaar in Ter Apel staan allemaal nog helder op ons netvlies: mensen die in de buitenlucht de nacht door moesten brengen. Het asielsysteem piept en kraakt en de verwachting is dat dit de komende periode opnieuw tot problemen gaat leiden in Ter Apel. De afgelopen periode is er in het land nagedacht over een nieuwe manier van opvang. Daarbij zijn verschillende gemeenten betrokken, maar ook bijvoorbeeld de Raad van Kerken en stichting Inlia uit Stad.

Plan KAN

Het plan dat donderdag gepresenteerd wordt heeft de naam het Plan KAN gekregen. De kern van het plan is dat het bestaat uit kleinschalige opvang. Dus niet meer om plekken waar negenhonderd mensen bij elkaar moeten leven en die in allerijl opgetuigd moeten worden. Bij het plan is elke gemeente nodig, waarbij grotere gemeenten iets meer mensen opvangen, en kleinere gemeenten wat minder. In beide gevallen gaat het om kleinschalige opvang. Het verschil met het huidige systeem is dat er niet meer op- en afgeschaald gaat worden. Als er nu minder asielzoekers het land instromen worden locaties gesloten. Stromen er op een gegeven moment weer meer mensen in, dan loopt het systeem snel vast. Stromen er bij dit nieuwe plan wel minder mensen het land binnen, dan kan binnen de locaties gekeken worden naar welke groepen eventueel ook een opvangplek nodig hebben.

Snellere integratie

Een andere belangrijke kern is dat asielzoekers op dezelfde locatie blijven. Nu komt het voor dat ze van Utrecht, via Groningen naar Helmond gesleept worden, waarbij kinderen om de haverklap van school moeten wisselen. De opvang moet plaats gaan vinden in de regio waar men als eerste arriveert. Door de kleinschalige opvang is de verwachting dat er veel sneller geïntegreerd kan worden. Dat er sneller contacten gaan ontstaan met de bakker op de hoek en de slagerij verderop. Waardoor er ook kansen komen op werk, en vriendschappen ontstaan.

Het rondetafelgesprek in Den Haag start donderdag om 10.00 uur.

Bekijk hier een documentaire over het plan dat gepresenteerd gaat worden: