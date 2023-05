Nieuw kunstencentrum VRIJDAG en panden eromheen worden ruim twaalf miljoen euro duurder

De bouw en renovatie van een pand voor kunstencentrum VRIJDAG en de panden eromheen aan de Sint Jansstraat en de Nieuwe Markt wordt ruim twaalf miljoen euro duurder dan gepland. Het gemeentebestuur vraagt daarom extra krediet aan bij de gemeenteraad.

De bouw wordt 12,7 miljoen euro duurder dan berekend in 2020. Daarmee komen de totale kosten voor de bouw en renovatie van het bouwblok uit op ruim vijftig miljoen euro.

De gemeente komt onder andere op het hogere kostenplaatje door de sterk gestegen kosten in de bouwsector. Maar de plannen voor het project zijn ook uitgebreid met nieuwe verduurzamings- en toegankelijkheidsaanpassingen. De gemeente wil de historische panden binnen het bouwblok aansluiten op de bestaande WKO (Warmte Koude Opslag) van het Forum. Daardoor kan het energielabel worden verhoogd van G naar B. Dat zou hoger kunnen met zonnepanelen, maar die vangen op deze plek bijna geen stralen van onze ster. Wel komt er een groen dak en een binnentuin.

Ook worden er meerkosten gemaakt omdat het pand aan het Martinikerkhof nummer 11 is meegenomen in het project. Hier zat voorheen de Stichting Kopland met een opvang voor dak- en thuislozen. Dit monument wordt meegenomen in het proces en uiteindelijk opgeleverd als kantoorpand.

De gemeenteraad heeft al akkoord gegeven voor de plannen voor nieuwbouw in het bouwblok. De meerkosten komen voornamelijk op de rekening voor de renovatie en verduurzaming van de bestaande (monumentale) panden in het bouwblok. Daarom moet de gemeenteraad nog wel toestemming geven voor deze nieuwe miljoeneninvestering.