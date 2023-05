Nerveus ON speelt gelijk, Gorecht pakt belangrijk punt, PKC’83 verliest

Foto Martijn Minnema: Oranje Nassau liet de koppositie liggen door een gelijkspel tegen VV Winsum

Nog vijf clubs strijden in 1F om de titel. Oranje Nassau hoort bij dat gezelschap en speelde vanmiddag thuis met 1-1 gelijk tegen Winsum, maar blijft in de race om de titel. Gorecht pakte uit bij één van de andere titelkandidaten knap een punt. PKC’83 is één van de weinige clubs in 1F die nergens meer om speelt en ging van vanmiddag, ook al tegen een kampioenskandidaat, onderuit.

Oranje Nassau trof met Winsum een ploeg in vorm die nog volop in de running is voor de derde periode. Voor rust waren de kansen erg schaars, Winsum was de iets betere ploeg. Uit één van de weinige kansen voor rust kopte Jered Faleye Winsum in de 33′ minuut op 0-1. Grootste kans tot dan toe was ook voor Winsum geweest. Na een kwartier tikte ON keeper Heidekamp een kopbal van de vrijstaande Yumé Ramos over. Van ON werd voor rust in aanvallend opzicht te weinig vernomen. Grote kansen bleven uit, verder dan wat mogelijkheden kwam ON niet.

Na rust wist ON wel gevaar te stichten, dat leidde in de 57’minuut ook tot de 1-1. Een puntgave voorzet werd door ON topscorer Thomas Careman in de bovenhoek geschoten. In het vervolg deden beide clubs niks voor elkaar onder, er waren over en weer nog enkele kansen en mogelijkheden maar gescoord werd er niet meer. Een gelijkspel was dan ook een terechte uitslag.

Oranje Nassau zag van de concurrenten alleen Pelikaan S winnen. Die wonnen uit bij PKC’83 met 2-4. De klus was voor Pelikaan S al vlot geklaard. Na 11 minuten stond het al 0-2 (Jeroen Haan en Fahim Bellghroub -de laatste speelt volgend jaar voor PKC’83) en voor rust liep Pelikaan S via Jan Hooiveld (21′) en Jeroen Haan (39′) uit naar 0-4.

Kevin Bakels deed kort voor rust wat terug en Rob Schokker bepaalde de eindstand twintig minuten voor tijd op 2-4.

Gorecht deed ON (en vooral zichzelf) een plezier door bij Blauw Wit’34 een punt te pakken. Oud Cambuur en FC Utrecht speler Bob Schepers had de Leeuwarder titelaspirant na 11 minuten op 1-0 gezet, maar Sam Niewold bezorgde Gorecht een klein kwartier na rust een punt met de 1-1. Omdat ook Drachtster Boys een punt pakte staat Gorecht nog steeds op een nacompetitieplek. Rechtstreekse degradatie is na vanmiddag niet meer mogelijk. Volgende week treft Gorecht thuis het al uitgespeelde PKC’83. Bij winst handhaaft Gorecht zich sowieso rechtstreeks. De beide concurrenten Leeuwarder Zwaluwen (11de met -net als Gorecht- 23 uit 23) en Drachtster Boys (9de met 24 uit 23) spelen dan tegen elkaar. Gorecht staat dus precies tussen die beide clubs in.

In de titelstrijd is het ongelovelijk spannend. Broekster Boys (+22) en Pelikaan S (+17) staan gedeeld eerste met 45 uit 23, ONS (+31), Oranje Nassau Groningen (+27) en Blauw Wit’34 (+17) staan op 44 uit 23. Volgende week speelt de complete top 6 tegen elkaar. Broekster Boys treft Winsum, Oranje Nassau moet uit tegen Pelikaan S en in Sneek is het ONS-Blauw Wit’34. ON had bij winst vandaag dus als nummer 1 de laatste ronde in gegaan…