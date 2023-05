Nationale Vogelweek van start met tal van excursies en wandelingen

Dit weekend is de Nationale Vogelweek van start gegaan. Dit is een week waarin je op excursie kunt gaan, op zoek naar vogels. In Groningen vinden tal van activiteiten plaats.

Zo vindt er komende woensdag 10 mei om 19.00 uur een wandelexcursie plaats in de Oranjebuurt. “Tijdens deze wandeling gaan we op zoek naar gierzwaluwen”, laat Stadsvogeladviseur Maricée Ten Bosch weten. “Hoe leven ze, waar broeden ze, wat bedreigt ze? In deze periode is de stadsvogel net terug uit Afrika. Daarnaast zullen we ook andere stadsvogels tegen komen. Zoals de mees, vink, boomkruiper en de grote bonte specht. We gaan tijdens de excursie extra goed letten op de zang van verschillende vogels. De avondexcursie begint bij de onlangs gerenoveerde watertoren. Daar zijn nieuwe nestkasten te vinden. Zou de slechtvalk daar al zijn intrek hebben genomen?” Meer informatie over deze excursie vind je op deze website.

Excursie bij volkstuinvereniging Golden Raand

Op donderdag vindt er in de avond een excursie plaats bij volkstuinvereniging Golden Raand. “De wandeling die we maken slingert langs en om de moestuinen. De focus wordt gelegd op de vele groente- en bloementuintjes waar allerlei insecten en vogels op af komen. Bijvoorbeeld de kwinkelerende putters, fitis, zwartkop, gekraagde roodstaart en de grote bonte- en groene specht. Bij deze excursie komt stadsecoloog Jaap Nanninga vertellen over de Gemeentelijke Ecologische Structuur en het groenbeleid van de gemeente.” Meer informatie over deze excursie vind je hier.

Het Roegebos

Op zaterdagochtend om 08.00 uur vindt er een excursie plaats in Het Roegebos bij Hoogkerk. “Ook brengen we een bezoek aan het Westpark. Dit is volop in ontwikkeling voor verschillende initiatieven zoals Tuin in de Stad en Blije Bodem. Dit gebied werd ooit opgehoogd met meters hoge suikerbietengrond, tarra. In de dennen- en sparrenlanen gaan we op zoek naar goudhaantjes en staartmezen. Maar ook zoeken we naar de sperwer en buizerd. In Het Roegebos kijken we naar de specht, de goudvink, lijsters en de tuinfluiter.” Meer informatie over deze excursie vind je hier.

Wandelingen

Mensen die zelfstandig op pad willen kunnen deze periode gebruik maken van twee wandelroutes die uitgezet zijn in de gemeente. De eerste route, van ongeveer vier kilometer, voert door de Hortusbuurt. Een groene en vogelrijke buurt. De tweede wandeling, van twee kilometer, doet het Westpark en Het Roegebos aan. Meer informatie over de wandelingen vind je hier.

Scholekster

Tijdens de Nationale Vogelweek is er dit jaar extra aandacht voor de scholekster. Een steltloper met een oranje spitse neus. Boswachter Hanne Tersmette: “Het gaat niet goed met de scholekster. Van oorsprong komt deze vogel voor in de kustgebieden en op het boerenland. Maar daar krijgt dit dier het steeds moeilijker. Er is minder voedsel aanwezig en er is minder leefgebied. En op zich is deze vogel slim, want het dier verplaatst zich naar bebouwd gebied. Het bivakkeert op daken. Maar is dat wel zo verstandig? Om een beeld te krijgen roepen we mensen op om via deze website door te geven of ze de scholekster zien en horen, zodat we dit in kaart kunnen brengen.”