Naaiochtend in de Oranjewijk: “mensen moeten gewoon meer samenkomen”

Samen met medebuurtbewoners samenkomen en oude kleding repareren. Dat gebeurt elke dinsdagochtend in buurtcentrum Oranjewijk tijdens de naaiochtend van project Weder.

Het project werd bedacht door Suzanne Hofsteenge. Eén van de doelen is om eenzaamheid in de buurt tegen te gaan. “Dat mensen een plek hebben om ergens samen te zijn, samen te werken aan iets. En ook om kennis met elkaar te delen. Sommige mensen weten wat meer van kleding, sommigen wat minder. Zo kun je het samen leuk maken,” vertelt Suzanne.

Een ander doel is om kapotte kleding te hergebruiken. “Dat vind ik het leukste. Om kapotte dingen weer heel te maken,” vertelt vrijwilliger Willemien. Zij helpt de bewoners met het naaien. “Het is de bedoeling dat ze het zelf repareren, maar wij helpen daarbij. We kunnen natuurlijk best iets naaien voor iemand anders, maar het idee is toch dat iemand zelf de naaimachine gebruikt of met de hand iets naait.”

Wim komt graag bij de naaiochtend. “Mensen moeten gewoon meer samenkomen en niet zo zelf in hun woninkjes en hokjes blijven zitten, dat is helemaal niet goed.” Wim besloot zelfs een naaicursus te gaan volgen. “Een broek die ik bij de kringloop had gekocht was misschien wel 25 centimeter te lang. Die heb ik nu zelf ingekort. Die kan ik in de zomer dan mooi dragen. Een mooi jasje erboven. Wie doet je wat?” besluit Wim met een brede glimlach.

De naaiochtenden zijn elke dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur aan de Prinsesseweg 44-1. Aanmelden is niet nodig.