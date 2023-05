Na heel veel jaren wachten eindelijk jonge ooievaars in Noorddijk: “Het is het gesprek van de dag”

Foto: Jan Moed

Al vele jaren staat er in Noorddijk een ooievaarspaal. Maar al die jaren staat de paal roerloos toe te kijken. Tot dit jaar. “We zijn echt super blij.”

“Je gaat mij niet horen zeggen dat dit voor het eerst is dat er ooievaars in Noorddijk zijn geboren”, vertelt buurtbewoner Roelf Mulder. “Ik kan me voorstellen dat er in de tijd van onze voorouderen wellicht ook wel eens een jonge ooievaar ter wereld is gekomen. Maar zolang ik leef, is het altijd de ooievaarspaal geweest zonder ooievaar.”

“Eieren geroofd door een nijlgans”

De ommekeer lijkt de zware storm van vorig jaar winter geweest te zijn. “Het nest is toen naar beneden gekomen. Samen met Natuurmonumenten hebben we alles hersteld en alles ook extra mooi gemaakt. En dat wierp direct zijn vruchten af.” Na de overwintering in Afrika werd het nest vorig jaar in gebruik genomen door een ooievaarsechtpaar. “Jonge ooievaars zijn er toen niet gekomen. De eieren zijn geroofd door waarschijnlijk een nijlgans. De nijlgans is een exoot die hier niet thuis hoort, en waar we best wel wat last van hebben. We weten dat deze gans ook de eieren van visdiefjes op Kardinge heeft geroofd. Wij vermoeden dat het dier ook toen hier in Noorddijk heeft toegeslagen.”

“Drie inwoners rijker”

Mulder: “Ja, en dan ben je teleurgesteld. Na al die jaren lijkt het dan te gaan gebeuren, en uiteindelijk sta je dan toch met lege handen.” Maar dit jaar is het dan eindelijk wel gelukt. “Afgelopen donderdag kwam het eerste ei uit. En zaterdag de laatste. Noorddijk is nu drie inwoners rijker. Drie jonge ooievaars. Een prachtig gezicht, en het is ook echt het gesprek van de dag hier in Noorddijk.”

“Beschuit met muisjes”

De komende periode gaan de buurtbewoners het nest goed in de gaten houden. “En meer kunnen we ook niet doen. We verwachten niet dat er wat gaat gebeuren, maar het kan maar zo zijn dat een roofvogel één van de jonge dieren meeneemt. Dat kun je ook niet voorkomen. Op dit moment is alles rustig, en is het ooievaarspaar tevreden en trots.” En of de storm alles heeft verbeterd? “Op de dag dat we alles mooi hebben gemaakt, hebben alle betrokkenen beschuit met muisjes gegeten. Dat is denk ik de verklaring voor het succes, haha.”

