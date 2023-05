“Na afloop vertelde een klein meisje dat het de mooiste dag was van haar leven”

Foto: Gea's Weggeefwinkel / ingezonden

Tientallen kinderen en hun ouders die te maken hebben met armoede zijn zaterdag in het zonnetje gezet bij Gea’s Weggeefwinkel. Met trikes en motoren werd een ritje door de provincie gemaakt. Volgens Gea was het een groot succes.

Hoi Gea! Hoe is dit idee ontstaan?

“Als Gea’s Weggeefwinkel helpen wij zoveel mogelijk mensen die het niet zo breed hebben. Zo nu en dan proberen we iets extra’s te geven. Eenmaal in het jaar gaan we bijvoorbeeld een dagje naar Drouwenerzand. Er is een dag dat we hier springkussens hebben, en onlangs ben ik contact gekomen met mensen die met motoren en trikes rijden. En zo is het idee ontstaan om een leuke dag te organiseren.”

Hoe belangrijk is dat?

“Weet je. Ik kan wel wel zeggen heel belangrijk, maar het is misschien nog wel belangrijker dan dat. De inflatie maakt alles veel duurder, en de armoede in Stad neemt toe. Maar behalve armoede nemen ook de zorgen en stress toe. Ouders die niet weten of ze de volgende dag eten op tafel kunnen voorschotelen. Het betekent heel veel voor de sfeer in een gezin. Er is stress. Met zulke dagen willen we mensen, ook al is het maar voor even, uit die sleur trekken. Door ze even te bevrijden.”

Kinderen maakten samen met hun ouders een tochtje door de provincie. Foto: Gea’s Weggeefwinkel / ingezonden

En dat gebeurde dus met trikes en motoren …

“Klopt. De mensen die op deze motoren rijden zetten zich bijvoorbeeld ook in voor kinderen die heel erg ziek zijn. Ik ben met hun in de kunde gekomen, ik heb uitgelegd wat we bij Gea’s Weggeefwinkel doen, en het was gelijk akkoord. Aanvankelijk zouden er acht motoren en zeven tot negen trikes komen. Een trike is een driewielig voertuig, waar je vaak met meerdere mensen op kunt zitten. Er zou plaats zijn voor tien kinderen, en we zouden de ritjes drie keer aanbieden. Dus in totaal dertig kinderen zouden we blij kunnen maken. En toen kwamen ze zaterdag aanrijden, en toen bleken er ineens veel meer trikes te zijn. Dat was voor mij ook een verrassing. Daarom konden de ouders en verzorgers van de kinderen ook mee. Echt fantastisch.”

Daarbij werd er een route gereden door de gemeente?

“Men vertrok hier vanuit Vinkhuizen. Via de Metaallaan is men richting Hoogkerk gereden, om uiteindelijk in Leek te eindigen. Vervolgens is men parallel aan de snelweg weer terug gereden naar Vinkhuizen. Het was heel mooi. Ook die gezichten joh. Ouders die stomverbaasd waren dat ook zij mee mochten. Zelfs een aantal opa’s en oma’s zijn meegegaan. Terug hier bij de weggeefwinkel hadden we koffie, thee en ranja klaar staan. En ook hadden we broodjes hamburger en frikandel geregeld.”

Het klinkt alsof het veel indruk heeft gemaakt …

“Het is heel mooi om mensen blij te zien. Dat je iets voor ze kunt betekenen. Dat je voor hen een leuke dag kunt organiseren. Na afloop kwam er een meisje naar me toe. Ik denk dat ze een jaar of 7 is. Ze zei, Gea. Ik mocht zojuist met mijn vader op de trike. Het is vandaag de allermooiste dag van mijn leven. En dat compliment raakte mij. Het ging door merg en been. En dit is precies waar ik het voor doe.”

Krijgt deze dag ook een vervolg?

“Het krijgt honderd procent een vervolg. Misschien dit jaar al, en anders sowieso volgend jaar. Aan het eind van de dag heb ik alle trike- en motorrijders bedankt. Ik zei tegen hen, wellicht tot een volgende keer. Toen zeiden ze, nee mevrouw. We komen de volgende keer gewoon weer. Structureel. Dat is toch prachtig? Dat je samen iets moois kunt doen voor de mensen. Ook al is het om ze maar even uit de stress te halen.”

Het wegrijden van één van de groepen ging er vrolijk aan toe: