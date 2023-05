Foto: Johannes Rienks

De hulpdiensten hebben vrijdagochtend de N7 afgesloten bij het Julianaplein vanwege een gekantelde vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig op het verkeersknooppunt om het ongeluk af te handelen en zich te ontfermen over de betrokkenen.

De N7 is volledig afgesloten vlak voor het Julianaplein, voor verkeer in de richting van Hoogezand en de Duitse Grens.