Muntingbrug gaat komende zaterdag na ruim een jaar weer open voor fietsers

Foto: Rieks Oijnhausen

Het was met potlood al voorzichtig opgeschreven, maar nu is het definitief: de Muntingbrug gaat op zaterdag 27 mei weer open voor fietsers. Dat laat Aanpak Ring Zuid weten. De brug is ruim een jaar dicht geweest.

De brug werd vorig voorjaar afgesloten vanwege de sloop van de oude Julianabrug. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Muntingbrug in maart weer open zou gaan, omdat toen de Amaliatunnel, onder de Brailleweg, dicht ging. Dit bleek echter niet mogelijk omdat het veiligheidssysteem nog niet gereed was. Nadat politieke fracties zich begonnen te roeren werd besloten om één rijstrook van de Brailleweg tijdelijk in te richten als fietspad. Hierdoor bleef er een fietsverbinding van noord naar zuid beschikbaar.

Fietspad Brailleweg verdwijnt

De Muntingbrug gaat zaterdagochtend om 06.00 uur open. Om de nieuwe situatie in te richten wordt het fietspad op de Brailleweg aanstaande donderdagavond van 17.00 tot 23.59 uur afgesloten. Op vrijdag is het fietspad tot 22.00 uur open, om daarna voorgoed gesloten te worden. Dit betekent dat het autoverkeer vanaf zaterdag weer in beide richtingen gebruik kan maken van de Brailleweg.

Rivierenbuurt

Ook voor de fietsers verandert er het één en ander. Wanneer het fietspad op de Brailleweg dicht gaat, wordt de fietsdoorsteek bij de IJsselstraat weer eenrichtingsverkeer. Dit betekent dat fietsers vanaf zaterdagochtend niet meer vanaf de Rivierenbuurt onder het viaduct door linksaf kunnen naar de Brailleweg. Dit was tijdelijk wel mogelijk om gebruik te kunnen maken van het fietspad. De doorsteek is nog wel te gebruiken via de andere zijde vanaf de Parkweg. Via deze route kan men de Brailleweg oprijden en dan na een meter of vijftig linksaf, onder het viaduct door, de Rivierenbuurt in rijden.

Voor fietsers breken sowieso betere tijden aan. Op 5 juni gaat namelijk de nieuwe Papiermolentunnel open. Vanaf dan kunnen fietsers ook weer langs de oostzijde van het kanaal onder de Julianabrug door.