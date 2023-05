Motorrijder gewond bij verkeersongeluk in Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Emmalaan in Haren is zaterdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.15 uur. “Op de kruising met de Kroonkampweg is een automobilist in botsing gekomen met een motorrijder”, vertelt Ten Cate. “Waarschijnlijk is een voorrangsfout de oorzaak. De bestuurder van de personenauto kwam vanaf de Kroonkampweg en wilde de Emmalaan op rijden. De motorrijder reed op deze weg, waardoor een aanrijding het gevolg was. Door de botsing kwam de motorrijder ten val.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon overgebracht naar het ziekenhuis. Daarbij kreeg het slachtoffer een vacuümmatras om.” Een vacuümmatras wordt gebruikt om patiënten met bijvoorbeeld een gebroken bekken of ander letsel, veilig te kunnen vervoeren. Door het matras kunnen patiënten zich niet meer bewegen, en niet verder gewond raken. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak. De motor is weggesleept door een bergingsbedrijf.