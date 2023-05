Molens openen dit weekend de deuren tijdens Nationale Molendag

Koren- en houtzaagmolen Bovenrijge in Ten Boer, met op de achtergrond De Widde Meulen. Foto: Quistnix op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4061188

Honderden molens in het land zijn dit weekend te bezoeken tijdens de Vrienden Loterij Nationale Molendag. Ook verschillende molens in Groningen zijn te bezoeken.

De eerste Nationale Molendag werd gehouden in 1973. Dit gebeurde toen vanwege de vijftigste verjaardag van De Hollandsche Molen. Dit jaar bestaat de vereniging honderd jaar en dat is reden voor een extra groot feest. Vrijdag werd het feest afgetrapt door prinses Beatrix. Bij molen De Roos in Delft lichtte de prinses samen met molenaars de vang waarmee het weekend symbolisch werd geopend.

Tijdens het weekend zijn vele molens te bezoeken. Moleneigenaren, molenaars en molengidsen vertellen over hun passie, geven excursies en demonstraties. In Groningen zijn onder andere Hollands Welvaart in Mensingeweer en Zeldenrust in Westerwijtwerd te bezoeken. Op zaterdag kon een bezoek worden gebracht aan de Germania in Thesinge. Meer informatie, en een overzicht van alle deelnemende molens, vind je op deze website.

Verslaggever Denise Overkleeft maakte onlangs een reportage over de molen Fram in Woltersum: