Mogelijk hooligans uit Groningen betrokken bij ongeregeldheden in Alkmaar

Afbeelding uit video die rondgaat op sociale media

In de buurt van het AFAS Stadion in Alkmaar zijn donderdagmiddag relletjes ontstaan tussen twee groepen hooligans. Ingewijden laten aan NH Nieuws weten dat hier ook aanhangers van FC Groningen bij betrokken zouden zijn.

In Alkmaar staat AZ donderdagavond tegenover de ploeg van West Ham United voor de return van de halve finale van de Conference League.

Maar volgens ingewijden zouden ook ‘fans’ van SC Cambuur en FC Groningen naar de Noord-Hollandse stad zijn gekomen om zich in confrontaties te mengen tussen aanhangers van de twee spelende ploegen. Daarbij zouden de Friese supporters zich hebben aangesloten bij de hooligans uit Alkmaar. De Groningers zouden zich bij de aanhangers van de ploeg uit Londen hebben gevoegd.

Tijdens de schermutselingen zou met stenen over een weer zijn gegooid en sneuvelden ook een aantal terrasstoelen. De politie lijkt de rellen grotendeels te hebben gemist. Een agent in de buurt zou om versterking hebben gevraagd, maar toen deze arriveerde waren de hooligans al gevlucht.

De betrokkenheid van Groningse hooligans bij de rellen kon de lokale politie (nog) niet bevestigen. In het centrum van de stad is de politie in groten getale aanwezig voor de wedstrijd.