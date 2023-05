Met nieuwe Amerikaanse diagonaal staat teller op tien spelers voor komend seizoen bij Lycurgus

Foto via Penn State University

Met de komst van Cal Fisher (24) heeft Samen Lycurgus nu tien spelers in de selectie voor komend seizoen.

De volleybalclub uit Stad maakte de komst van de Amerikaanse diagonaal donderdagmiddag bekend.

Fisher speelde de afgelopen vijf seizoenen in Pennsylvania, waar hij uitkwam voor de volleybalploeg van Penn State University. De oudere zus van de Amerikaan ging Fisher al voor in zijn overtocht over de Atlantische Oceaan. Zij speelde bij ploegen in Zwitserland en Albanië.

Coach Arjan Taaij noemt Fisher een ‘zeer dynamische snelle linkshandige complete diagonaal met een fantastische arm’: “Een jongen met een uitstekende serve, blokkerend verdedigend is het in orde en aanvallend heeft ie een breed arsenaal aan mogelijkheden.”

Fisher laat weten blij te zijn met zijn overstap naar Groningen: “Samen Lycurgus heeft mijn aandacht getrokken vanwege de sportieve successen de laatste jaren en de mogelijkheden die er voor jonge spelers zoals ik zijn om mijn talenten als volleyballer verder te ontwikkelen. Mijn doel is om mee te groeien in de cultuur van de club en ik wil het team graag meehelpen om dominant te zijn in de competitie en uiteraard prijzen te winnen.”

Met de komst van Fisher heeft Lycurgus nu tien spelers klaarstaan voor komend seizoen. Naast Fisher zijn dat Thomas Sleurink, Kyle McCauley, Maarten Bartels, Guus Boer, Luuk Hofhuis, Robin Boekhoudt, Sam Gortzak, Arjan Westra en Jeffrey Klok.