Met 50 procent korting één dag het OV uitproberen

Foto: 'Buschauffeur Erik' via Youtube

Automobilisten van en naar Groningen kunnen vanaf nu een dag met 50 procent korting met het OV reizen.

Met deze campagne willen de vervoerders Qbuzz, Arriva, het OV-bureau Groningen-Drenthe en Groningen Bereikbaar reizigers aanmoedigen om het OV eens uit te proberen, als alternatief voor de auto. De actie loopt tot en met zondag 4 juni en op = op.

De vier organisaties namen dit initiatief om te laten zien dat het OV een goed alternatíef kan zijn voor de auto, gezien de vele wegwerkzaamheden in en rond de stad. De drie noordelijke provincies kennen veel snelle bus- en treinverbindingen. Bovendien is reizen met het OV comfortabel.

Automobilisten kunnen eenmalig een kortingscode aanvragen, die 50 procent korting geeft op een heen- en terugreis via de reisapp Glimble. De korting is geldig in de bussen en treinen van Qbuzz en Arriva in de drie noordelijke provincies.

Voor meer informatie en het aanvragen van een kortingscode kunnen reizigers terecht op de website http://www.stapeensover.nl