Meerdere auto’s opengebroken bij begraafplaats Selwerderhof

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Dieven hebben vrijdag ingebroken in meerdere auto’s die geparkeerd stonden bij begraafplaats Selwerderhof. Het gaat in ieder geval om drie auto’s, maar volgens de politie zullen deze aantallen nog oplopen omdat nog niet iedereen aangifte heeft gedaan.

Bij de auto’s werden ramen ingeslagen, waarna waardevolle spullen uit de voertuigen werden gehaald. Het gaat onder meer om navigatieapparatuur. Eén van de mensen op het begraafplaats heeft mogelijk een verdachte gezien. Deze ging er op de fiets vandoor. De politie laat weten dat bij één van de voertuigen een bloedspoor is ontdekt. Dit spoor is veiliggesteld voor verder onderzoek. Mensen bij wie de auto ook is opengebroken, en die nog geen aangifte hebben gedaan, worden opgeroepen om dit wel te gaan doen.

De afgelopen weken is op diverse locaties in Stad ingebroken in auto’s. Zo was het twee keer raak aan de Ulgersmaweg. Ook werden auto’s opengebroken op het P+R-terrein bij Kardinge. Mensen die meer informatie hebben, of die iets gezien hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.