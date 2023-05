Meerdere autoruiten ingeslagen bij Sportcentrum Kardinge

Foto :112 Groningen

In de nacht van zondag op maandag zijn bij sportcentrum Kardinge meerdere auto’s vernield.

Van een tiental auto’s sneuvelden één of meerdere autoruiten. Volgens stadsblog Sikkom is uit zeker één auto een accu gestolen. De politie kan dat nog niet bevestigen, maar laat wel weten druk bezig met te zijn een onderzoek naar de vernielingen. De dienst vraagt getuigen om zich te melden.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er auto’s zijn vernield in de omgeving. Twee weken terug werden negen auto’s vernield bij de Gerrit Krolbrug aan de Ulgersmaweg. Toen was onder meer navigatieapparatuur het doelwit van de vandalen.

Getuigen kunnen zich melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Wil je anoniem contact leggen, dan kan dit via telefoonnummer 0800-7000.