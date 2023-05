Meer Groningers sporten, maar ze doen het wel minder vaak

Het afgelopen jaar zijn meer Groningers gaan sporten. Dat blijkt uit het rapport Zo Sport Nederland van NOC*NSF over het afgelopen jaar. Tegelijk deden sportende Groningers dat per maand wel minder vaak dan het jaar ervoor.

Volgens NOC*NSF sportte zo’n 55 procent van alle Groningers vorig jaar. Het jaar ervoor was dat slechts 52 procent. De stijging is volgens de landelijke sportkoepel goed om te zien, maar brengt het aantal sporters nog lang niet terug naar het aantal sporters van voor de coronacrisis.

Daar komt bij dat Groningers het afgelopen jaar ook iets minder vaak sportten dan in het jaar ervoor. Waar Groningers in 2021 nog gemiddeld 7,9 keer per maand aan de sport sloegen, was dat vorig jaar slechts 7,2 keer per maand.

Tegelijk kende het sportverenigingsleven een lichte opleving in de provincie. Het percentage Groningers wat lid was van een sportvereniging nam toe met één procent, waardoor nu 24 procent van de Groningers lid is van een sportclub.

De Groningse cijfers lopen op vrij veel vlakken iets achter op de landelijke trends. Landelijk steeg het aantal mensen wat sport bedrijft van 8,9 naar 9,3 miljoen mensen. Maar ook landelijk sportten mensen per week minder vaak. De deelname aan sportclubs is landelijk vrijwel gelijk gebleven.