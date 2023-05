Medezeggenschapsverkiezingen Hanzehogeschool van start: “Je stem doet er toe”

Studenten van de Hanzehogeschool kunnen vanaf maandag een stem uitbrengen voor de medezeggenschapsraad. En dat is een stem die er toe doet, zo klinkt het eensgezind.

Want bij de verkiezingen gaat het over studentenhuisvesting, over studentenwelzijn, over een veilige leeromgeving en een inclusief en goedkoop kantineaanbod. Kortom: de positie en de omgeving van studenten verbeteren. De studenten hebben de keuze uit twee partijen: blauw of oranje. Of zoals de partijen officieel heten: lijst Sterk en de Hanze Studentenbelangenvereniging. Toch is de opkomst bij de laatste edities mager. In 2021 kwam men niet verder dan een opkomst van 6 procent, vorig jaar lag de opkomst iets hoger.

Daarom doet zowel oranje als blauw een dringende oproep: maak gebruik van je stemrecht. De uitslag van de verkiezingen bepaalt uiteindelijk hoeveel zetels de partijen krijgen in de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat naast studenten ook uit docenten en personeelsleden van de Hanzehogeschool. Samen vergadert men om problemen op de hogeschool te bespreken en om processen te verbeteren. Tot vrijdag kan een stem worden uitgebracht.

