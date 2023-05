Medewerkers sociale werkbedrijven houden werkonderbreking

Foto: Henk Tammens

Werknemers van sociale werkbedrijven in Groningen en Drenthe houden volgende week werkonderbrekingen. Ze eisen ruim 10 procent meer loon en een verbetering van hun reiskostenvergoeding van 10 naar 21 cent per kilometer.

Vanwege de gestegen kosten kunnen de medewerkers met een arbeidsbeperking nauwelijks meer rondkomen. Aanstaande maandag vanaf 08.30 uur is er een werkonderbreking bij Iederz aan de Silkeborgweg.

De FNV gaat bij zoveel mogelijk sociale ontwikkelbedrijven in Nederland langs om daar de werknemers een brief te laten ondertekenen. In de brief nodigen zij minister Carola Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit om op 7 juni naar de landelijke actiedag te komen om daar te laten zien wat de werknemers waard zijn. Bijna alle werkgevers in Groningen en Drenthe steunen de acties.

Elanda de Boer, bestuurder Sociale werkbedrijven: ‘Maandenlang krijgen we van de VNG te horen dat er geen geld is voor compensatie. Maar gemeenteambtenaren zijn – terecht, hoor – wel gecompenseerd met betere cao-afspraken. Het kan dus wel, maar de VNG meet bewust met twee maten. Terwijl mensen al rond het minimum verdienen en de dagelijkse boodschappen nauwelijks meer kunnen betalen. Deze mensen verdienen ook meer, want ze zijn niet minder.’

De FNV dringt al een jaar aan op aanvullende afspraken voor de twee cao’s, waar zo’n 90.000 werknemers met een beperking onder vallen. Beide cao’s zijn afgesloten op het moment dat er nog geen sprake was van stijgende inflatie.