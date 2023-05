Medewerkers iederz in Stad beginnen maandag met werkonderbreking

Foto: Maarten Siepel

Medewerkers van iederz, het sociale werkbedrijf van de gemeente Groningen, legden maandagochtend enige tijd het werk neer. De medewerkers met een arbeidsbeperking stellen amper rond te kunnen komen en eisen daarom tien procent meer loon.

De staking in het gebouw aan de Silkeborgweg ging om 08.30 uur van start. Tussen de 75 en 100 medewerkers meldden zich bij medewerkers van vakbond FNV voor de werkonderbreking, die ruim een half uur duurde.

De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10,15 procent voor de medewerkers van de sociale werkbedrijven. Daarnaast willen de bonden dat de reiskostenvergoeding ruim verdubbelt, zodat de medewerkers meer geld overhouden voor de dagelijkse boodschappen.

Volgens de bonden weigeren de Nederlandse gemeenten (VNG) tot nu toe om de medewerkers van de werkbedrijven, net als de ‘reguliere’ medewerkers, een loonsverhoging te geven. Daar zou geen geld voor zijn. De FNV gaat daarom bij zoveel mogelijk sociale ontwikkelbedrijven in Nederland langs om daar de werknemers een brief te laten ondertekenen. Die brief willen de bonden op 7 juni uitreiken aan minister Carola Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tijdens een landelijke actiedag.