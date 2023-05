Medewerkers Four Roses veranderen tweede boomperkje in tuintje: “Nieuwe stoeprand, nieuw kleurtje, nieuwe plantjes!

Foto: Mirre van de Klok

Cato en Teun van de Four Roses aan de Oosterstraat namen vrijdagmiddag de kwast ter hand. Met rode verf markeerden ze een vers gelegde stoeprand om een boom voor het Mexicaans-Amerikaanse restaurant. In het perkje gaat binnenkort een tweede tuintje verschijnen.

De spontane actie van vrijdag is een aanvulling op het tuintje wat al enige tijd voor het restaurant te vinden is, rond een andere boom voor het pand. “Ruim een jaar geleden hebben we de stoeprand rond de andere boom voor ons restaurant ook al rood geverfd”, vertelt Cato. “Daar staan sindsdien ook plantjes in en we houden dit zelf bij als een klein tuintje.”

Niet zo lang geleden is ook om de tweede boom bij het pand een stoeprand gezet. Cato: “Dus we dachten: die gaan we ook verven! Nieuwe stoeprand, nieuw kleurtje en nieuwe plantjes! Zodra de verf helemaal is opgedroogd, gaan we het hier helemaal vol zetten!”