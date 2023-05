Martiniplaza voor de tweede keer ontruimd, discofeest definitief stilgelegd

Foto: 112groningen.nl

Evenementencentrum Martiniplaza is zaterdagavond tot twee keer toe ontruimd. Dit vanwege problemen met de luchtcirculatie. Niemand raakte gewond.

In Martiniplaza vond ‘Back to the Disco met Gerard Ekdom plaats’. Dit evenement begon om 20.00 uur. Rond 21.45 uur moest iedereen het gebouw verlaten. Kim deelt op sociale media een foto van een lege zaal: “Het gebouw is ontruimd, maar waarom is ons niet helemaal duidelijk.” Mariska meldt op Twitter dat het te maken heeft met de luchtcirculatie in het pand: “Dit systeem moet gereset worden, en daarvoor moet men met behulp van een hoogwerker op het dak.”

Rond 22.15 uur mocht iedereen weer naar binnen. Tot het een uurtje later opnieuw mis ging. Het pand werd opnieuw in allerijl ontruimd. Dit keer werd medegedeeld dat het feest niet hervat zou worden. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. Tijdens ‘Back to the Disco’ gaan bezoekers terug naar de muziek van de jaren zeventig en tachtig. Op de playlist staan onder andere nummers als ‘Let’s Blame It On The Boogie, Relight My Fire, Dancing Queen en Billie Jean.

Jaren80 disco Martiniplaza ontruimd. Maar waarom is ons niet helemaal duidelijk. #fail #waarisgerard? pic.twitter.com/7B52TnrC1w — kim frankel (@superjuf) May 13, 2023