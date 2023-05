Martini Ziekenhuis vorig jaar ‘slechts’ acht miljoen in de plus: ‘Meer dan ooit op financiën letten’

Hoewel het Martini Ziekenhuis 2022 heeft afgesloten met een geconsolideerd resultaat van acht miljoen euro, laten de groene cijfers op de balans het ziekenhuisbestuur niet juichen.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2022 van het Ziekenhuis, wat vrijdagochtend werd gepubliceerd.

De positieve balans voor het ziekenhuis was bijna vijftig procent lager dan in 2021. Toen stond het ziekenhuis nog bijna zestien miljoen euro in de plus. Zonder incidentele baten (meevallers) kwam het ziekenhuis uit op 4,8 miljoen euro aan resultaat in 2022. Het jaar ervoor was dat nog acht miljoen euro.

Dat zorgt bij Tamara Kroll, lid van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis, niet voor een gerust hart richting de toekomst: “We hebben te maken met minder opbrengsten, o.a. doordat we niet onze volledige OK-capaciteit kunnen gebruiken, vanwege personeelstekort en ziekteverzuim. Dat zagen we in vorig jaar, maar ook in 2023 zet deze trend zich door. Daarbij stijgen de kosten, denk aan energie, inkoop van goederen en materialen, en loonkosten. (..) Dit vraagt dat we meer dan ooit op de financiën letten en keuzes moeten maken ten aanzien van onze investeringen, nu en in de toekomst.”