Martini Ziekenhuis koopt vrouwvriendelijke CT-scanner voor borstkankeronderzoek

Foto via Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis onderzoekt of een speciale CT-scanner, een zogenaamde ‘mamma-CT’, net zo goed werkt als de normale apparatuur die wordt gebruikt bij het opsporen van borstkanker bij vrouwen. Het ziekenhuis heeft daarvoor een dergelijk apparaat aangeschaft.

In de mamma-CT is de samendrukking van de borst tussen twee platen niet nodig. Dit wordt door veel vrouwen ervaren als pijnlijk vanwege de druk die op de borsten wordt uitgeoefend. Bij onderzoek met de mamma-CT ligt de patiënt plat op het apparaat waarbij de borst zonder druk uit te oefenen hangt. Het apparaat maakt opnamen rondom de borst vanuit alle

richtingen.

Naast het ontzien van de vrouwenborst bij het onderzoek denkt het ziekenhuis dat de mamma-CT ook andere voordelen heeft, omdat het apparaat afbeeldingen maakt vanaf alle kanten. Vrouwen moeten helaas nog wel even wachten voordat het wordt ingezet bij ‘normale’ diagnostiek bij patiënten met (verdenking op) borstkanker. Voorlopig wordt het apparaat alleen gebruikt bij onderzoek. Dat duurt in ieder geval 2,5 jaar en wordt samen met het LUMC uitgevoerd. Het apparaat wordt daarbij eigenlijk alleen gebruikt om een onderzoek in een MRI-scanner te vervangen, om zo te zien of het even goede resultaten boekt bij de opsporing van borstkanker.

Hoewel het ziekenhuis weet dat het apparaat een stuk vrouwvriendelijker te werk gaat dan het onderzoek wat normaal plaatsvindt bij (verdenking op) borstkanker, gaat het ziekenhuis de mamma-CT absoluut nog niet gebruiken bij ‘normale’ diagnostiek. Ook niet bij wijze van uitzondering of als zij dit zelf betalen, aldus radioloog en hoofdonderzoeker Arnoud Meijer: ‘We kiezen voor deze werkwijze omdat wetenschappelijk nog niet bewezen is of de beeldvorming met de mamma-CT net zo nauwkeurig is als een mammograaf of MRI. We vinden het belangrijk om hier eerst meer duidelijkheid over te hebben. We verwachten in de loop van volgend jaar voldoende onderzoeksdata te hebben verzameld. Als de resultaten positief zijn, hopen we de mamma-CT dan ook in te kunnen zetten voor regulier beeldvormend onderzoek.’