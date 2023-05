Foto: politie.nl

In DOT Groningen is woensdagmiddag Martin Sitalsing feestelijk geïnstalleerd als nieuwe politiechef van de eenheid Noord-Nederland. Sitalsing volgt Gery Veldhuis op, die eerder dit jaar afscheid nam.

Bij de installatie werden verschillende toespraken gehouden. Korpschef Henk van Essen en waarnemend politiechef Joop de Schepper feliciteerden Sitalsing met zijn benoeming, en schetsten tegelijkertijd een beeld van de thema’s en vraagstukken die er leven in Noord-Nederland. Sitalsing: “Ik ben ontzettend blij dat ik terug ben in Noord-Nederland. Ik hoor hier thuis en kijk er naar uit om de uitdagingen in Noord-Nederland samen met al mijn collega’s en al onze ketenpartners aan te gaan.”

Martin Sitalsing begon zijn loopbaan in 1983 als accountant, maar ging al snel als politieagent aan de slag in Amsterdam. Daar vervulde hij vervolgens enkele leidinggevende functies. Hij werd daarna commissaris van Groningen en Haren. Van 2005 tot 2009 was Sitalsing plaatsvervangend korpschef van de politieregio Friesland en daarna tot 2012 korpschef van de politieregio Twente. Vervolgens werd hij directeur en bestuurder van de Jeugdbescherming Noord en voorzitter van de raad van bestuur van Lentis in Groningen. Sinds oktober 2019 werkt hij weer bij de politie.