Markante oliebollenverkoper Antoon Meijer overleden

Oliebollenverkoper Antoon Meijer is ruim een week geleden overleden. Dat meldt stadsblog Sikkom woensdag. Meijer was met zijn kraam een begrip in Stad.

Meijer overleed op 20 mei op 70-jarige leeftijd. De oliebollencarrière begon vijftig jaar geleden met de verkoop van de gistdeeggerechten in Vinkhuizen. De laatste jaren was Meijer in de laatste periode van het jaar met zijn kraam te vinden op de Ossenmarkt. Ondanks dat de kraam bekend was, scoorden de oliebollen steevast slecht in de AD oliebollentest. Dat stak Meijer, die vooral gespecialiseerd was in het maken van ouderwetse appelflappen. De kraam op de Ossenmarkt was niet de enige oliebollenkraam die gerund werd. Er stond ook eentje bij een supermarkt aan de Rijksweg, en er werden oliebollen verkocht bij een tuincentrum aan de Peizerweg.

De laatste tijd ging het langzaamaan minder goed met de markante verkoper. Fysieke beperkingen en gezondheidsproblemen zorgden ervoor dat hij steeds afhankelijker werd van anderen. De kraam werd daarbij steeds vaker bestierd door familieleden. Wat er nu met de kramen gaat gebeuren is onbekend.