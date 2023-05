Maria Jongsma krijgt Ubbo Emmiuspenning

Foto: Jan Willem van Vliet

Maria Jongsma ontvangt dit jaar de Ubbo Emmiuspenning van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor haar inzet als bestuursvoorzitter van de Voedselbank Groningen.

Dat maakte de universiteit maandagochtend bekend.

De universiteit zegt met de penning zowel Jongsma als haar mede-vrijwilligers van de Voedselbank in het zonnetje te willen zetten. Het symposium, wat bij de uitreiking van de prijs hoort, is voor de universiteit dan ook aanleiding om het onderliggende probleem te belichten. Daarom komt de groeiende maatschappelijke ongelijkheid aan bod, een gegeven waardoor steeds meer mensen een beroep moeten doen op de Voedselbank. Hierbij zullen ook mogelijke oplossingen besproken worden.

Jongsma is sinds februari vorig jaar bestuursvoorzitter van de Voedselbank Stad Groningen en het Regionaal Distributiecentrum Groningen. Voordat ze bij de Voedselbank aan de slag ging, studeerde ze studeerde andragologie aan de RUG en was vervolgens werkzaam binnen allerlei adviserende en leidinggevende functies in de thuiszorg, het welzijnswerk en het onderwijs.

De Ubbo Emmiuspenning werd in 1964 door het Groninger Universiteitsfonds ingesteld, ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de RUG. Er bestaan twee versies van de penning: een voor wetenschappelijke verdiensten en een voor maatschappelijke verdiensten. Beide penningen worden eens in de vijf jaar uitgereikt.