Man wordt in kroeg betrapt op stelen telefoon en wil daarna bezoekers steken met kapot glas

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een 30-jarige man aangehouden op verdenking van diefstal en poging tot mishandeling. Dat meldt de politie op sociale media.

De man had in een horecagelegenheid aan de Peperstraat geprobeerd om een mobiele telefoon weg te nemen. Bij die diefstal werd hij echter betrapt. De verdachte wist vervolgens een kapot bierglas te bemachtigen waarmee hij bezoekers wilde steken. In de tussentijd was de politie ingeseind die snel aanwezig was. Zij hebben de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

“Wij hebben de aangiftes opgenomen en we zijn bezig om de verdachte te verhoren”, aldus de politie.