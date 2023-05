Man loopt met mes in de hand door binnenstad, agenten zetten taser in

Foto via Politie.nl

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een 18-jarige man aangehouden die met een mes in de hand door de binnenstad liep. Dat meldt de politie op sociale media.

“Wij kregen een melding van een man die met een mes in de hand door het uitgaansgebied liep”, schrijft de politie. “Wij zijn daarop naar de locatie gegaan. Toen hij ons zag is hij weggevlucht. Wij hebben hem weten te achterhalen. Om de situatie onder controle te brengen hebben we een taser ingezet. De man is daarna aangehouden.”

Uit onderzoek bleek dat de man in zijn kleding meerdere bolletjes harddrugs verstopt had. Ook was hij in het bezit van gripzakjes met hash en vier mobiele telefoons. “De verdachte wordt zaterdag verhoord, waarbij we een proces verbaal op zullen maken.”