Man bewaart voorraad drugs in blikje van WIJ Groningen

Foto via Politie.nl

De politie heeft in maart van dit jaar in de Korrewegwijk een man aangehouden die in bezit was van drugs. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

De 57-jarige man uit Groningen werd in de lentemaand aangetroffen waarna er een fouillering plaats vond omdat agenten het niet helemaal vertrouwden. Hij bleek een blikje van WIJ Groningen bij zich te hebben. In het blikje zat een voorraad drugs bestaande uit cocaïne en heroïne. De man werd daarop aangehouden omdat hij vanwege de drugs de Opiumwet overtrad. De drugs werden in beslaggenomen.

Dinsdag werd de verdachte gehoord. Binnenkort volgt er een strafeis.