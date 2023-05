Mamio wint topper, Groen Geel haakt af in titelstrijd

Foto Martijn Minnema: Mamio wint de topper tegen Holwierde

Mamio moest in 4C beslist winnen om kans te houden op het kampioenschap, dat lukte. Groen Geel (3C) verloor en kan de titel vergeten. Omlandia boekte een belangrijke zege op Lycurgus.



MAMIO-HOLWIERDE (1-1) 2-1



Mamio en Holwierde deelden voorafgaand aan hun onderlinge duel de koppositie met dien verstande dat Holwierde na de onderlinge clash nog twee keer in actie komt en Mamio nog maar één keer. Gevolg van het oneven aantal clubs in 4C is dat Mamio op de slotdag vrij is. Winst was voor Mamio noodzakelijk om een reële kans op de titel te houden. Die winst kwam er, Mamio won met 2-1.

In het eerste half uur had Mamio veelal de bal en speelde de wedstrijd zich grotendeels af op de helft van Holwierde.

Het spel van Mamio was te nerveus om tot kansen te komen, verdedigend kwam het niet in de problemen.

Daar kwam na 29 minuten verandering in, Holwierde benutte zijn eerste echte kans. Peter Bouwsema scoorde na een hoekschop door van dichtbij binnen te werken.

Mamio ging niet bij de pakken neer zitten. Drie minuten na de 0-1 werd Angelo Florencia vrij voor de keeper gezet. Florencia bleef koel en schoot de bal diagonaal in de verre hoek, 1-1. Een minuut later was het alweer bijna raak, Peter Bouwsema raakte de lat, Mamio mocht de handen dichtknijpen.

Na rust gooide Mamio de schroom van zich af, dat leidde al vlot tot kansen en in de 55’minuut ook tot de 2-1. Een slordigheid achterin bij Holwierde leverde Angelo Florencia op de flank balbezit op. Zijn voorzet was op maat en werd door Mamio spits Francisco Capucho binnen geschoten, 2-1.

Holwierde werd nu gedwongen meer de aanval te zoeken. Erg veel gevaar leverde dat niet op. Sterker, Mamio verzuimde met in de omschakeling verkregen kansen de wedstrijd te beslissen. De thuisclub kreeg een stuk 6 a 7 prima kansen maar speelde het ofwel niet goed uit ofwel had het vizier niet op scherp. De scheidsrechter trok in totaal negen minuten bij (oa wegens een drinkpauze) en in de vijfde minuut van de extra tijd werd kreeg Mamio nog bijna de rekening gepresenteerd toen Holwierde een grote kans op de binnenkant paal zag belanden.

Mamio overleefde de rest van de blessuretijd relatief makkelijk en boekte zo een dik verdiende 2-1 zege. Mamio speelt volgende week nog uit tegen Amicitia VMC, dat staat voorlaatst. Holwierde speelt volgende week uit tegen nummer vijf HS’88 en sluit af thuis tegen Amicitia VMC.

Het doelsaldo van Holwierde is vijf doelpunten beter dan dat van Mamio. Wint Mamio volgende week en verspeelt Holwierde bij HS’88 punten, dan is Mamio kampioen. Verliest Holwierde dan volstaat zelfs een punt voor Mamio.

Onderin 4C won Amicitia VMC met 2-4 bij het al gedegradeerde SC Stadspark. Amicitia moet in de laatste twee wedstrijden 4 punten goedmaken om nacompetitie te ontlopen maar treft de nummers 1 en 2 nog, dus dat lijkt op voorhand een mission impossible.

VVK ging bij Corenos met 2-1 onderuit.

3C

In de derde klasse C pakte Grijpskerk de titel door zelf met 2-1 van NEC Delfzijl te winnen en doordat Groen Geel bij hekkensluiter Niekerk met 2-1 onderuit ging. Voor Groen Geel rest nacompetitie. Groen Geel leidde bij rust nog met 0-1. Kort voor tijd scoorde Ger Ausma voor Niekerk de 2-1.

Helpman blijft derde door een 1-1 gelijkspel bij Loppersum. HFC’15 ging met 3-2 onderuit bij ONR en staat vijfde. The Knickerbockers won uit bij TLC met 0-4 en gaan Lycurgus voorbij in de stand. Lycurgus verloor met 3-1 bij Omlandia. Die moeten nog twee plekken stijgen om nacompetitie te ontlopen. Het gat met Loppersum, wat achtste staat, is vier punten. De zege van Omlandia was vooral belangrijk voor het ontlopen van rechtstreekse degradatie. De onderste drie gaan er rechtstreeks uit, Omlandia heeft drie punten meer dan de nummer 12.