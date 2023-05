MAMIO KAMPIOEN! Winst bij Amicitia VMC levert titel op

Foto Martijn Minnema: MAMIO KAMPIOEN in 4C

Vele ogen waren vanmiddag gericht op Velocitas wat de titel in de tweede klasse kon pakken, maar elders in Stad kon Mamio ook kampioen worden. Waar Velocitas faalde cq het feest nog een week uit moet stellen pakte Mamio de titel wel. Dankzij een 0-4 zege bij Amicitia VMC en puntverlies van nummer twee Holwierde is Mamio kampioen geworden in de vierde klasse C.

Heel erg blij waren ze bij Mamio niet met het scenario dat koploper Mamio vanmiddag al zijn laatste wedstrijd speelde en runner up Holwierde volgende week nog een wedstrijd had. Aan het eind van de middag waren die zorgen voorbij. Het droomscenario voor Mamio kwam uit, zelf winnen en Holwierde niet winnen bij nummer vijf HS’88.

Had Holwierde gewonnen dan hadden ze volgende week thuis tegen Amicitia VMC (voorlaatst) de titel op doelsaldo binnen kunnen halen. Holwierde ging echter met 3-2 onderuit bij HS’88.

Kort na rust leek Mamio rechtstreeks op de titel af te koersen. Het leidde zelf bij Amicitia VMC met 0-2 en HS’88 was op 2-0 gekomen tegen Holwierde. Die gaven zich echter nog niet gewonnen en kwamen terug tot 2-2. Nog één Holwierde doelpunt zou vrijwel zeker een definitieve streep door het Mamio kampioenschap betekenen. De app van Voetbal Noord bracht uitkomst, niet Holwierde maar HS’88 scoorde vlak voor tijd, waarna de mannen van Mamio in gejuich uitbarsten. En HS’88 de winstpremie van 8 kratjes bier tegemoet kan zien.

Mamio kende uit bij laagvlieger Amicitia geen problemen. Angelo Florencia zette Mamio al snel op 0-1, nog voor rust werd het via Lukás Lovás 0-2. Na rust verhoogden Vlad Valvara en Francisco da Cunha Capucho (voor fraaie namen zat je bij Mamio altijd al goed) de feestvreugde, hun goals leverden een 0-4 zege op. Vorige week werd de basis gelegd, toen won Mamio thuis met 2-1 in de kampioenskraker van Holwierde waardoor Mamio op pole position kwam te liggen in de titelrace.

Mister Mamio Bennie Berghuis was vooral erg blij voor zijn jongens. Bennie Berghuis is de drijvende kracht achter Mamio. Elftalleider en manusje van alles, al 13 jaar 100% inzet voor Mamio. Het was Berghuis’ tweede titel met Mamio. Hij is één van de architecten achter Mamio 2.0. De incidenten en gestaakte wedstrijden zijn verleden tijd, Mamio is een nette club met goeie voetballers. Mamio 1 heeft ook een metamorfose ondergaan, met veel internationale studenten uit alle windstreken in de kampioensploeg. Iets wat Mamio kenmerkt, het is van origine een Surinaamse rootsclub, maar heeft altijd veel verschillende nationaliteiten in de gelederen gehad. Overigens lopen er met aanvoerder Angelo Florencia, Miguel “Rat” Edison, Ivano Klein, Dylan Rokette en Clinton Abiamuwe ook nog wel een aantal Suri’s en Antillianen rond in Mamio 1. De lappendeken doet zijn naam eer aan en is met deze multi nationale selectie kampioen geworden en volgend jaar derde klasser.