“Maandag zon maar ook buien, komende dagen koeler maar wel droog”

De temperatuur gaat de komende dagen een stapje terug doen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het wel droog en zal de zon zich ook regelmatig laten zien.

“Maandagochtend hebben we eerst nog te maken met de kans op een felle bui waarbij onweer niet uitgesloten kan worden”, vertelt Kamphuis. “Gedurende de dag is het zwoel, met af en toe een doorbrekende zon. De temperatuur loopt op naar ongeveer 23 graden. In de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui opnieuw toe. De wind is zwak en komt uit het noordwesten, kracht 2, later toenemend naar kracht 3. In de avond verdwijnt de neerslag. Dinsdag zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog, maar met 14 graden als maximumtemperatuur is het een stuk koeler. De noorden- tot noordwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4.”

“Woensdag is er eerst veel bewolking en gaat de zon in de loop van de ochtend schijnen. Ook in de middag zijn er flinke perioden met zon. Het blijft droog bij 15 graden als maximumtemperatuur. Donderdag is er nog altijd een noordelijke stroming. Daarin komen flinke opklaringen voor, maar is het met 15 of 16 graden wel enkele graden koeler dan normaal voor deze tijd van het jaar. Het blijft droog. Het Pinksterweekend ziet er vooralsnog stabiel uit. Daarbij lijkt het zelfs vrij zonnig te verlopen en gaan ook de temperaturen omhoog. Zaterdag komt de 20 graden in zicht, zondag en maandag zou het zelfs nog iets warmer kunnen worden met 21 tot 23 graden.

