“Maandag flinke perioden met zon, komende dagen kans op buien”

De komende dagen blijft de kans op een bui aanwezig. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis laat de zon zich echter ook regelmatig zien en zijn de temperaturen lenteachtig.

“Maandag zijn er eerst flinke perioden met zon en neemt de bewolking in de loop van de ochtend toe”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het wisselend bewolkt en mild bij 20 graden als maximumtemperatuur. De wind is zwak en komt uit het zuidwesten, windkracht 2. Op dinsdag is er veel bewolking. In de loop van de ochtend kan er een eerste bui vallen. In de middag volgen er meer. Lokaal kunnen dit stevige buien zijn met kans op een slag onweer en flink wat regen. Het wordt 15 of 16 graden.”

“Op woensdag is er opnieuw veel bewolking. Af en toe schijnt de zon en er valt hier en daar een bui. Het wordt 16 of 17 graden. Donderdag zijn er perioden met zon, afgewisseld door een bui. Het wordt 18 graden en we hebben dan te maken met een vrij rustig weertype. Vrijdag zijn de veranderingen klein. Kijken we vooruit naar het weekend dan hebben we te maken met lentetemperaturen rond de 20 graden. De zon schijnt zo af en toe en neerslag beperkt zich waarschijnlijk tot een enkele bui. Daarbij is het doorgaans vrij rustig en dus een tikje zwoel weer. Na het weekend gaan de temperaturen waarschijnlijk weer naar beneden als de noordelijke stroming haar herintrede doet.”

