“Maandag af en toe zon, komende dagen kouder met soms een buitje”

Foto: Joris van Tweel

Stabiel voorjaarsweer hoeven we de komende dagen nog niet te verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het de komende dagen door een forse wind uit noordelijke richtingen flink kouder.

“Maandagochtend is er af en toe zon en blijft het op een licht spetterbuitje na droog”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de bewolking, en ook de kans op een bui, toe. In de avonduren volgen er meer buien. Het wordt 17 graden bij een matige, en langs de Wadden vrij krachtige, wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 4 tot 6. Op dinsdag doet de temperatuur een gevoelige stap terug en wordt het nog maar 13 graden. Daarbij is het wisselend bewolkt en waait er een koude en forse noordwestenwind, kracht 4 tot 5. Vaak is het droog maar er valt ook een bui of een paar buitjes.”

“Woensdag blijft het droog. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt 13 graden. De noorden- tot noordoostenwind is matig, windkracht 3 tot 4. Op Hemelvaartsdag blijft het droog. Wolkenvelden en perioden met zon wisselen elkaar af, en met 15 of 16 graden wordt het weer wat warmer. De wind uit het noordoosten houdt zich op de vlakte en is matig, rond windkracht 3. Vrijdag, en ook tijdens het weekend, zijn er perioden met zon, naast enkele wolkenvelden. Het blijft droog en bij een matige noordoostenwind wordt het 18 tot 20 graden, en dus keert de lente weer terug.”

