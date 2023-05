LIVE | Pepi laat FC Groningen ademhalen

Dat FC Groningen dit seizoen zal degraderen, is duidelijk. De kans is heel groot dat het vanmiddag zal gebeuren, op bezoek bij Go Ahead Eagles. Volg alle ontwikkelingen hier in het liveblog.

Stand: 0-1

11’ Gele kaart voor Schreuders.

9’ Weer een mogelijkheid voor de FC, als Antman zich opendraait.

6’ PEPI SCOORT! De Amerikaan kan makkelijk binnen tikken: 0-1. Bij deze stand degradeert FC Groningen niet vandaag.

5’ Voor de duidelijkheid: bij deze stand is FC Groningen gedegradeerd.

2’ Na een fout van Balker begint het offensief van Go Ahead.

1’ We zijn begonnen! Het moment van de waarheid is daar.

—

De stand van zaken

De kans is enorm dat vanmiddag het doel al valt voor de FC. Degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie is haast onvermijdelijk. De Groningers spelen vanmiddag om 14.30 uur op bezoek bij Go Ahead Eagles in Deventer. Bij een gelijkspel of verlies is het definitief klaar voor de Trots van het Noorden. De Groningers moeten dus winnen.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange, Deijl, Kuipers, Idzes, Lidberg, Rommens, Adekanye, Willumsson, Blomme, Edvardsen, Amofa

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, Schreuders, Balker, Bech, Musampa; Hove, Valente, Suslov; Antman, Pepi, Maatta

Scheidsrechter: Rob Hensgens